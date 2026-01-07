Eğil\'de Kafede Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kafenin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere gör, ilçenin Yenişehir Mahallesi'nde bir kafenin ahşaptan yapılan teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, teras kat kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR