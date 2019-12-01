Son Dakika Haberleri: "Eğirdir Gölü kurumasın" diye dağa tırmandılar
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"Eğirdir Gölü kurumasın" diye dağa tırmandılar

6 saat önce

Isparta'da 4 dağcı, Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü Eğirdir'deki kurumaya dikkati çekmek için 3 bin 70 rakımlı dağa tırmandı.

Isparta'da 4 dağcı, Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölü Eğirdir'deki kurumaya dikkati çekmek için 3 bin 70 rakımlı dağa tırmandı.

Gökkuşağı Dağcılık Kulübü üyeleri, Antalya sınırları içinde bulunan ve Akdeniz Bölgesi'nin en yüksek noktası olarak nitelendirilen Kızlar Sivrisi Dağı'na yaklaşık 5,5 saatlik bir tırmanışla çıktı. Dağcılar zirvede, "Su hayattır, Eğirdir Gölü kurumasın" yazılı pankart açtı.

Dağcılardan Muhammet Bilal Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğirdir Gölü'nün kuruma tehlikesinde olduğunu söyledi.

Hayat için suyun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Gelecek yıllarda küresel ısınmayla su kaynakları azalacak ve içilebilir suyun varlığı, su temini daha da belirgin sorun haline gelecek. Eğirdir Gölü ülkemiz adına çok büyük önem arz etmekte. Cennet vatanın cennet bir köşesi Eğirdir Gölü ile ilgili bir an evvel koruma tedbirlerinin alınmasını istiyoruz."

Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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