EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KİTESURF YAPTI - Son Dakika
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EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KİTESURF YAPTI

20.05.2022 11:22

Isparta Eğirdir Gölü'nde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında eski illi takım sporcusu Onur Tok kitesurf- uçurtma sörfü yaptı.

Isparta Eğirdir Gölü'nde 19 Mayıs kutlamaları kapsamında eski illi takım sporcusu Onur Tok kitesurf- uçurtma sörfü yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde eski milli takım sporcusu Onur Tok, Eğirdir Gölü'nde kitesurf gösterisi gerçekleştirdi. Türkiye'nin 4. büyük gölü ve 2. büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü'nde yoğun poyraz ve dalgalar arasında gösteri yapan Onur Tok, bu gölde kitesurf merkezi kurmayı amaçladıklarını söyledi. Onur TOK, "12 yaşında Eğirdir Gölü'nde yelkenle başladım. Şu anda yat yarışlarına katılıyorum, aynı zamanda kitesurf sporcusuyum. Kitesurf sporu için Eğirdir Gölü çok uygun. Rüzgar açısından çok uygun bir rüzgarımız var burada. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kitesurf sporu yapılıyor ama iç sularda yapılan bir kitesurf merkezi yok. İnşallah Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün de yardımlarıyla Eğirdir'de bir kitesurf merkezi oluşturmayı düşünüyoruz. Kitesurf severleri buraya çekmeyi ve bu sporu ilerletmeyi düşünüyoruz. Bugün rüzgar kitesurf için Eğirdir Gölü'nde çok uygundu" dedi.

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KİTESURF YAPTI
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KİTESURF YAPTI
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KİTESURF YAPTI
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KİTESURF YAPTI

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Kaynak: DHA

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