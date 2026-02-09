Eğirdir Gölü'ne Su Aktarımı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğirdir Gölü'ne Su Aktarımı Projesi Devam Ediyor

Eğirdir Gölü\'ne Su Aktarımı Projesi Devam Ediyor
09.02.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir Gölü'nde su seviyesini korumak için yıllık 42 milyon metreküp su aktarımı hedefleniyor.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gölün kuraklığın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Eğirdir Su Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. İnşaat çalışmaları devam eden projede yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yatırım maliyeti 750 milyon lira olan projede pompa binası, regülatör, yükleme havuzu, 1110 metre cebri boru ve 11 bin 680 metre çelik boru imalatı yer alıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, gazetecilere, Eğirdir Gölü'ne su aktarma projesinde toplam 12 kilometrelik boru hattı bulunduğunu söyledi.

Boruların yaklaşık 6 kilometresini sahaya indirdiklerini belirten Erkan, "Şu ana kadar 1 kilometresinin döşemesini tamamladık. Proje kapsamında Eğirdir Gölü'ne yıllık yaklaşık 42 milyon metreküp su aktarılması planlanıyor. Çalışmaları 2026 yılının sonunda tamamlamayı, sezon sonunda suyu Eğirdir Gölü'ne aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta, Eğirdir, İnşaat, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'ne Su Aktarımı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

18:17
İran, Uranyum Seyreltme İçin Yaptırımları Bekliyor
İran, Uranyum Seyreltme İçin Yaptırımları Bekliyor
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:42:03. #7.11#
SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'ne Su Aktarımı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.