EĞİRDİR'İN ÜNLÜ HASTANESİ YIKILIYOR

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yeni binanın hizmete açılmasının ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne ait 9 katlı eski binanın yıkımına başlandı.

Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne ait 9 katlı binanın Deprem Yönetmeliği ve güçlendirme çalışmasına uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine binanın yerine 100 yataklı yeni hastane binası inşa edilerek, 1 Ocak 2021 tarihinde hizmete girdi. Valilik bünyesinde oluşturulan Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu tarafından 21 Şubat 2022 tarihinde alınan karar doğrultusunda eski binanın yıkımına karar verildi. Yapılan ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanmasının ardından eski hastane binasının yıkımı için çalışmalara başlandı. Binanın yıkımının ardından bölgede çevre düzenlemesi yapılacağı öğrenildi.

'HER GÜN DUYGULANIYORUM'

Hastanenin eski doktorlarından Kazım Erdoğan, Bir tarih yok oluyor, içim sızlıyor, kan ağlıyor. Bu kelimelerle ifade edilmez. Her gün duygulanıyorum, yapacak bir şey yok. Bu gördüğünüz binayı Demirel yaptı, Özal açtı. Bu hastane ilk olarak 'Kemik Verem Hastanesi' olarak açıldı. Sadece burada değil, İstanbul Balta Limanı, İzmir Urla ve Trabzon'da 4 hastane olarak açıldı. Bunların içinde yaşayan sadece Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ydi. Fakat bu da çeşitli sebeplerden dolayı yıkım aşamasına geldi. Hastanenin ilk başarı sağlaması Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu döneminde gerçekleşti. Benim de klinik şefimdi. Onun zamanında 'kemik verem hastaları felçli geliyor, yürüyor' diye nam salması, bel kemiği veremlerinde apse olurdu, bu nedenle hastalar felç olurdu; ameliyatlarda buraya felçli gelen, yürüyemeyen hastalar yürüyerek giderdi. Bu tüm Türkiye'de ünlenince buraya korkunç bir hasta yığını olmaya başladı dedi.

'HASTALAR ŞİFA BULUP GİDERLERDİ'

Kendisinin Eğirdir'deki hastaneye 1983 yılında geldiğini anlatan Kazım Erdoğan, O zamanlar yaptığım ameliyatlar 850'nin üzerindeydi. Ancak yeşil kartlılarda sevk sorunu çıkınca hasta sayısında düşme oldu. Arkasından hastanede yangın oldu. Bu nedenle de hasta sayısında düşüş oldu. Daha sonra hastane 1000 yatak sayısına ulaştı ama şimdi ise bu hastane popülaritesini kaybetti. Bu hastanenin kemik verem olarak açılması buranın iklimi, temiz havası, yeşilliği, apayrı bir olay. Gelen hastalar bu hastanede şifa bulup giderlerdi. Üzüntüden başka yapacak pek fazla bir şeyimiz yok diye konuştu.

Hastanenin yıkım işini yapan firmanın yetkilisi Sedat Şahin de Allah kaza bela vermezse 2 ay içerisinde yıkımı bitirerek teslimini yapacağız dedi.