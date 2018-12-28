Son Dakika Haberleri: Eğitim Bir Sen'den Kaza Geçiren Öğretmenlere Moral Gecesi

Eğitim Bir Sen'den Kaza Geçiren Öğretmenlere Moral Gecesi

44 dakika önce

Eğitim Bir Sen kazazede öğretmenler için moral gecesi düzenledi.

Eğitim Bir Sen'den Kaza Geçiren Öğretmenlere Moral Gecesi, System.String[]
Eğitim Bir Sen kazazede öğretmenler için moral gecesi düzenledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 12 Aralık 2018 tarihinde Öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün kaza geçirmesi sonrası 14 öğretmen yaralanmıştı.

Eleşkirt Kitap Cafe de gerçekleşen program öncesinde Eğitim Bir Sen Eleşkirt ilçe başkanı Erol İsen, tarafında kısa bir konuşma yapılarak "Bundan 15 gün önce üzücü bir kaza geçirmiştiniz.Çok şükür ki şuan hepinizin sağlığı sıhhati yerinde görüyoruz.İnşallah böyle kazaları bir daha yaşamayız. Ne bizler ne meslektaşlarımız nede hiç kimse inşallah böyle kazaları bir daha yaşamaz.Bir nebze olsun sizlere yaşadığınız bu kazayı unutturmak,zihinlerinizde yaşadığınız o tramvayı unutturmak amacıyla bu programı düzenledik.Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

Eğitim Bir Sen ilçe Başkanı Erol İsen'in konuşmasının ardından Eleşkirt ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan ekibin verdiği konserle coşan öğretmenlere çiğ köfte ve çay ikramında bulunuldu. Doğum günü olan iki öğretmene Eğitim Bir Sen ilçe başkanı Erol İsen tarafından hediye verilmesi sonrası öğretmenler için hazırlanan moral gecesi sona erdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Güncel
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