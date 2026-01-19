EĞİTİM-BİR-SEN’den Öğretmen Adaylarına Destek - Son Dakika
EĞİTİM-BİR-SEN'den Öğretmen Adaylarına Destek

EĞİTİM-BİR-SEN’den Öğretmen Adaylarına Destek
19.01.2026 21:27
EĞİTİM-BİR-SEN, özel sektör ve engelli öğretmenlerin atama taleplerine destek vererek mülakat sistemini eleştirdi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) yetkilileri, ek atama bekleyen özel sektör ve engelli öğretmenlerin taleplerini dile getirdikleri basın açıklamasına katılarak destek verdi.

EĞİTİM-BİR-SEN'den ek atama bekleyen ve mülakat mağduriyeti yaşayan özel sektör ve engelli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasına destek verdi. Öğretmen adayları, yaptıkları açıklamada atama süreçlerinde mülakatlardan kontenjanlara kadar yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi. Özel sektörde çalışan öğretmenler güvencesiz ve 9-10 aylık sözleşmelerle çalışmaya zorlandıklarını belirtirken, engelli öğretmenler ise yetersiz kontenjanlara dikkati çekti.

EĞİTİM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, burada yaptığı konuşmada EĞİTİM-BİR-SEN'in desteğinin yalnızca kameraların çevrildiği eylem anlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, öğretmen adaylarının seslerini duyurabilmeleri için sürecin başından itibaren yanlarında olduklarını söyledi. Van'dan Şırnak'a, Mardin'den Iğdır'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından öğretmen adaylarının meydanlara gelebilmesi için destek verdiklerini belirten Karaman, sorunlarını, taleplerini dile getirebilmeleri için dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını ifade etti. EĞİTİM-BİR-SEN'in öğretmen alımında mülakat sistemine başından beri karşı olduğunu vurgulayan Karaman, "10 bin, 15 bin ya da 20 bin öğretmen alıyorsunuz ama bunun üç katı adayı Türkiye'nin dört bir yanından getirip mülakata giriyor, ardından üçte ikisini boynu bükük şekilde geri gönderiyorsunuz. Bu tablo bile mülakat sisteminin ne kadar yanlış olduğunu göstermeye yeter" dedi.

Mülakat sürecinde ciddi hatalar yapıldığını belirten Karaman, bin 611 öğretmenin ise sistemde yapılan hatalar nedeniyle yargı yoluna başvurduğunu hatırlattı. O dönem yapılan 20 bin öğretmen ataması dikkate alındığında bu sayının yaklaşık yüzde 10'a denk geldiğini vurgulayan Karaman, "Dolayısıyla sistemin mutluluk getiren, doğruyu arayan, öğretmen ihtiyacını gideren bir sistem olmadığı açıktır" diye konuştu.

2024 KPSS sürecinde kontenjanların dramatik biçimde düşürüldüğünü belirten Karaman, bazı branşlarda kontenjanların binli rakamlardan 20'li, 30'lu sayılara gerilediğini hatırlattı. Bu durumun açık bir plansızlık olduğunu ifade eden Karaman, "Aralarında doktora yapan, yüksek lisans yapan, sınıfa girdiğinde bu ülkeye çok değerli katkılar sunacak nitelikte öğretmen adayları var. Bu plansızlığın bedelini öğretmen arkadaşlarımız ödememelidir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında planlanan sürece de değinen Karaman, öğretmen adaylarının en az 14 ay sürecek bir eğitim dönemine alınacağını, bu süreçle birlikte fiilen yaklaşık iki yıl boyunca atama yapılmamış olacağını söyledi. Adaylara verilecek 33 bin liralık harçlığın büyükşehirler için yetersiz olduğuna dikkati çeken Karaman, "İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde bu arkadaşlarımız nerede kalacak, hangi imkanlarla bu süreci tamamlayacak? Barınma meselesi dahi planlanmış değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öğretmen atama sisteminde ciddi sorunlar bulunduğunu vurgulayan Karaman, bu sorunların artık görmezden gelinemeyeceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel

Yerel EĞİTİM-BİR-SEN'den Öğretmen Adaylarına Destek

SON DAKİKA: EĞİTİM-BİR-SEN’den Öğretmen Adaylarına Destek - Son Dakika
