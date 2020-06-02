Eğitim-Bir-Sen'den Vefa Sosyal Destek Grubu'na ziyaret - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No'lu şube yönetimi, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti.

Şube Başkanı Şaban Ceylan ile başkan yardımcıları Bahri Bayır ve Ayşe Köprülü, Tokat Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gültekin Çakmak ve personelden bilgi aldı.

Ceylan, görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini vurgulayarak, "Herkesin evinde kendisini muhafaza ettiği şu zorlu süreçte görevli personel, devletin eli ayağı oldu." dedi.