Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı

6 saat önce

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından "eğitim" temasıyla düzenlenen kısa film yarışması için başvuru süreci başladı.

Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı, System.String[]

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından "eğitim" temasıyla düzenlenen kısa film yarışması için başvuru süreci başladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın, eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı ve eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkati çekmeyi amaçladığı belirtildi.

Ulusal çapta 5 yıl önce başlayan yarışmanın 6'ncısının "eğitim" temasıyla uluslararası düzeye taşındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya genelinde katılacak eserlerle farklı dil, kültür ve tecrübelerin harmanlanmasıyla ortaya çıkacak sanatsal şöleni hep birlikte izleyecek, ödüllendirecek ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Yarışmada 1'inci olacak esere 20 bin lira, 2'nciye 15 bin lira, 3'üncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygunluğu, ödüle liyakati görülen bir esere 'Mehmet Akif İnan Özel Ödülü', eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise 'Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü' verilecek."

Kurmaca dalında 10 dakikayı geçmeyen kısa filmlerin kabul edildiği yarışmaya, 17 Temmuz 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek.

Eğitim Bir Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı
Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı

Son Dakika Haberleri
17:52 Kaymakama suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 kişiye gözaltı/ Fotoğraflar - Son Dakika
17:52 FETÖ sanığı iş adamına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
17:52 Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
17:52 Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kahvehanede "uyuşturucunun zararlarını" anlattı Açıklaması - Son Dakika
17:51 KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli - Son Dakika
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]