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Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
6 saat önce
Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyorHATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
HATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
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