HATAY - Bartın 'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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