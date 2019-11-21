Son Dakika Haberleri: Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Genel Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyorHATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

HATAY - Bartın'da eğitim dalışı yaparken, girdiği mağarada hayatını kaybederek şehit düşen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eğitim dalışında şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlanıyor

Bartın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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