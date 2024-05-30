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(SAMSUN) - Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz yeniden başkan seçildi.

İlkadım 23 Nisan Ortaokulu Konferans Salonu'nda Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi yapıldı. Genel kurulda, 205 delege oy kullandı.

Yeniden Samsun Şube Başkanı seçilen Gündüz, şunları söyledi:

"Eğitim-İş köklerinde Türkiye Öğretmenler Sendikası, Cumhuriyet devriminin en en nadide eserlerinden biri olan Köy Enstitüleri ve Türkiye Öğretmen Birleşme ve Dayanışma Derneği'nin yer almaktadır. Geçmişten aldığımız bu mirasın önemini biliyor ve bu mücadelede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar' sözünü kendimize ilke ediniyoruz. 2021-2024 yılları arasında sendikamıza 2 bin 371 yeni üye kazandırarak, yüzde 153'lük bir artışla sendikamızı Samsun'da parlayan bir yıldız haline getirdik. Daha öncesinde temsilciliği bulunmayan ilçelerimizde temsilcilikler oluşturuldu. Üye artışlarından kaynaklı kapasitesi yetersiz gelen ilçe temsilciliklerimizin ise yeni temsilcilik ofisleri faaliyete geçirildi.

Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda Hukuk Sekreterliği'miz aracılığıyla hukuki destekler sağlandı. Bu destekler sonucunda; Üyelerimiz adına ve üyemiz olmayan toplam 102 eğitim emekçisinin talepleri üzerine dilekçeleri yazılmıştır. İl disiplin sürecinde 54 üyemizin itirazı komisyonca kabul edilerek cezalar kaldırılmış, cezası kalkmayan 8 dosya için dava süreci gidilmiş, Bölge avukatımız ile koordineli çalışma sonucu açılan bu davaların tümü kazanılarak cezalar iptal edilmiştir.

Oldukça başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyor, bu dönem de çıtayı daha da yukarı çıkararak geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de öğretmenlik mesleğinin sesini duyurmaya, her alanda mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler Eğitim İş olarak örgütlü mücadeleye olan inancımızı ve kararlılığımızı her zaman vurgulamaktayız. Bu seçimlerde de üyelerimizin aktif katılımıyla birlikte, örgütlü mücadelemiz daha da güçlenecek ve üyelerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Eğitim İş Samsun Şubesi olarak, üyelerimizin haklarını savunmak ve eğitim alanında daha iyi bir gelecek için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Eğitim İş, yaşasın Birleşik Kamu İş!"