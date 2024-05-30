Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz yeniden başkan seçildi

Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz, yeniden başkan seçildi. Kongrede, 205 delege oy kullandı. Gündüz, sendikanın başarılı bir dönem geçirdiğini ve öğretmenlik mesleğinin sesini duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

30.05.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(SAMSUN) - Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz yeniden başkan seçildi.

İlkadım 23 Nisan Ortaokulu Konferans Salonu'nda Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi yapıldı. Genel kurulda, 205 delege oy kullandı.

Yeniden Samsun Şube Başkanı seçilen Gündüz, şunları söyledi:

"Eğitim-İş köklerinde Türkiye Öğretmenler Sendikası, Cumhuriyet devriminin en en nadide eserlerinden biri olan Köy Enstitüleri ve Türkiye Öğretmen Birleşme ve Dayanışma Derneği'nin yer almaktadır. Geçmişten aldığımız bu mirasın önemini biliyor ve bu mücadelede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar' sözünü kendimize ilke ediniyoruz. 2021-2024 yılları arasında sendikamıza 2 bin 371 yeni üye kazandırarak, yüzde 153'lük bir artışla sendikamızı Samsun'da parlayan bir yıldız haline getirdik. Daha öncesinde temsilciliği bulunmayan ilçelerimizde temsilcilikler oluşturuldu. Üye artışlarından kaynaklı kapasitesi yetersiz gelen ilçe temsilciliklerimizin ise yeni temsilcilik ofisleri faaliyete geçirildi.

Öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda Hukuk Sekreterliği'miz aracılığıyla hukuki destekler sağlandı. Bu destekler sonucunda; Üyelerimiz adına ve üyemiz olmayan toplam 102 eğitim emekçisinin talepleri üzerine dilekçeleri yazılmıştır. İl disiplin sürecinde 54 üyemizin itirazı komisyonca kabul edilerek cezalar kaldırılmış, cezası kalkmayan 8 dosya için dava süreci gidilmiş, Bölge avukatımız ile koordineli çalışma sonucu açılan bu davaların tümü kazanılarak cezalar iptal edilmiştir.

Oldukça başarılı bir dönem geçirdiğimize inanıyor, bu dönem de çıtayı daha da yukarı çıkararak geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de öğretmenlik mesleğinin sesini duyurmaya, her alanda mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler Eğitim İş olarak örgütlü mücadeleye olan inancımızı ve kararlılığımızı her zaman vurgulamaktayız. Bu seçimlerde de üyelerimizin aktif katılımıyla birlikte, örgütlü mücadelemiz daha da güçlenecek ve üyelerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Eğitim İş Samsun Şubesi olarak, üyelerimizin haklarını savunmak ve eğitim alanında daha iyi bir gelecek için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Eğitim İş, yaşasın Birleşik Kamu İş!"

Kaynak: ANKA

Samsun, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube 6. Olağan Kongresi'nde Onur Gündüz yeniden başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement