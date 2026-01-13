Eğitim-İş'ten Öğretmenlere Yönelik Şiddete Karşı Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
Eğitim-İş'ten Öğretmenlere Yönelik Şiddete Karşı Acil Önlem Çağrısı

13.01.2026 00:40
Eğitim-İş, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir öğretmenin okul önünde darp edilip silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sendika, öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için ciddi tedbirler alınmasını talep etti. Olayda, öğretmenin gösterdiği refleksle merminin isabet etmesi engellendi. Eğitim-İş, okulların güvenli hale getirilmesi ve şiddet vakalarının caydırıcı cezalara tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)-Eğitim-İş, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir ilkokul öğretmeninin okul önünde bir veli tarafından darp edilip silahlı saldırıya uğradığını açıkladı ve yetkilileri öğretmenlere yönelik şiddete karşı acil önlem almaya çağırdı.

Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Hazar, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'nın Seyhan İlçesindeki Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görev yapan bir öğretmenin, cezaevinden bir hafta önce çıkan bir veli tarafından darp edilerek silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Hazar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Öğretmenler daha önce de darp edildi, tehdit edildi, bıçaklandı, öldürüldü"

"Adana ili Seyhan ilçesi Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görev yapan öğretmenimiz A.G., bir hafta önce cezaevinden tahliye edilen bir veli tarafından görev yaptığı okulun önünde önce darp edilmiş, ardından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı sırasında silah ateşlenmiş, öğretmenimizin canına açıkça kastedilmiştir. Öğretmenimizin son anda gösterdiği refleks sayesinde ateşlenen mermi vücuduna isabet etmemiş, olası bir cinayet son anda engellenmiştir.Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu ilk değil. Öğretmenler daha önce de darp edildi, tehdit edildi, bıçaklandı, öldürüldü. Her seferinde bu olaylar "münferit" denilerek geçiştirildi. Bugün yaşanan bu saldırı, yıllardır görmezden gelinen öğretmene yönelik şiddetin kaçınılmaz bir sonucudur.

"Öğretmeni yalnızlaştıran ve caydırıcı önlemleri almayanlar bu tablonun doğrudan sorumlusudur"

Şiddete eğilimli kişilerin hiçbir denetime tabi tutulmadan toplum içinde dolaşması ve okullara elini kolunu sallayarak girebilmesi kabul edilemez. Okulları korumasız bırakan, öğretmeni yalnızlaştıran ve caydırıcı önlemleri almayanlar bu tablonun doğrudan sorumlusudur.Eğitim-İş olarak olayın öğrenildiği ilk andan itibaren okula intikal ettik. Öğretmenimiz darp raporu almış, fail hakkında şikayet süreci başlatılmıştır. Sendikamızın avukatı hukuki süreci yakından takip etmektedir. Ancak altını özellikle çiziyoruz: Bu mesele yalnızca bir adli dosya değildir; aynı zamanda siyasi ve idari bir sorumluluktur.

"Okullar derhal en güvenli alanlar haline getirilmelidir"

Yetkililere bir kez daha ve yüksek sesle sesleniyoruz: Okullar derhal en güvenli alanlar haline getirilmelidir.Öğretmene yönelik şiddet vakalarında tutuksuz yargılama uygulamasına son verilmelidir.Bu saldırının faili en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Eğitim-İş olarak öğretmenimiz A.G.'nin yalnız olmadığını ilan ediyoruz. Bu ilk değilse, son olması için mücadele edeceğiz. Bir öğretmenin daha canı yanmadan gerekli adımlar atılana kadar susmayacağız."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Sendika, Seyhan, Şiddet, Güncel, Adana

