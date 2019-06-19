Son Dakika Haberleri: Eğitim, sağlık ve tarım alanındaki yatırımlar Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirildi
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Eğitim, sağlık ve tarım alanındaki yatırımlar Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirildi

19 dakika önce

İhale ve teknik kontrol hizmetleri İl Özel İdaresi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan eğitim ve sağlık yatırımları ile tarım hayvancılık alanındaki yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Eğitim, sağlık ve tarım alanındaki yatırımlar Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirildi, System.String[]
İhale ve teknik kontrol hizmetleri İl Özel İdaresi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan eğitim ve sağlık yatırımları ile tarım hayvancılık alanındaki yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Serdal Şeker ile İl Özel İdare Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Şube Müdür Vekili Muharrem Bekmezci katıldı.

Vali Pehlivan, son durumları hakkında detaylı bilgiler aldığı çalışmaların yakından takip edilerek proje, yatırım ve faaliyet süreçlerinin azami hassasiyetle yürütülmesi, zamanında bitirilmesi için gerekli işlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi hususunda ilgililere talimatlar verdi.

Toplantı kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerini dile getirmeleri, Vali Pehlivan'ın yatırımlara ilişkin olarak yaptığı tespit ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Hamza Pehlivan, Güncel
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