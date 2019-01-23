Son Dakika Haberleri: Eğitim Yönetiminde Liderlik ve İletişim' Semineri

Eğitim Yönetiminde Liderlik ve İletişim' Semineri

1 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi tarafından, okul müdürlerine yönelik 'Eğitim yönetiminde liderlik ve iletişim' konulu seminer düzenlendi.

Eğitim Yönetiminde Liderlik ve İletişim' Semineri, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi tarafından, okul müdürlerine yönelik 'Eğitim yönetiminde liderlik ve iletişim' konulu seminer düzenlendi. Programa Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

Bir otelde gerçekleşen seminere okul müdürlerinin yanı sıra, STK ve sendika temsilcileri katıldı. Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube eski başkanlarının da katıldığı programın açılışında konuşan Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, "İlimizin başarısını eğitim kadromuzla üst sıralara taşıyan herkese teşekkür ederken asıl burada başrolde olun siz eğitim yöneticilerinin olduğunun da farkında olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bingöl'de, katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlı olmasını diledi.

Seminerde daha sonra söz alan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Eğitim-Bir-Sen'in 27. yılını 14 Şubat itibariyle dolduracağını ifade ederek, çeyrek asrı geride bırakan köklü bir sendika ailesi olduklarını söyledi. Yeni bir sendika misyonu ve vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Yalçın, "İdealist insanlar bir araya gelerek yedi güzel adam diye Cahit Zarifoğlu'nun etiketlediği ama 7'den 70'e herkesin benimsediği Akif İnan'ın başlangıcını yaptığı soylu bir mücadele, erdemli bir sendikayız. Bizim esnafın, camıyla, kaldırımın taşıyla, milletin arabasıyla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Bizim hiçbir zaman mandalistce yaklaşımlara sempatimiz ve sevgimiz oluşmadı. Biz sesi yükseltmenin değil sözü yükseltmenin gayreti içerisinde olduk. Ülkeye katkı sunmanın taş üstüne taş koyabilmenin geleceğe ilişkin bu ülkenin gidişatına katkı sunmanın gayreti içerisinde olduk. Diğerleri gibi sendikacılık yapmayacağımızı sendikacılığı diğerlerine göre değil değerlerine göre yapacağımızı ilk başta sendikamız kurulurken kayda aldık" şeklinde konuştu.

27 yıllık süre zarfında her zaman milletin yanında yer aldıklarını kaydeden Yalçın, "Hep millet iradesinin yanında yer aldık. Demokratik zeminin yanında yer aldık. Vesayeti vesayete ırgatlık yapanları dışarıdan sufle alanları Lejyonerliğe soyunanların her zaman karşısında bulunduk. ve bu ülkenin demokratikleşmesinin itici gücü, sürükleyici gücü olduk. Bazen kirli dalga varsa o dalgayı kıran, bazen de millet iradesi tarafına gerektiyse dalga kuran tarafta olduk. Gerektiği noktada ülkede değişime dönüşüme en büyük katkıyı sunan taraf olduk" ifadelerine yer verdi.

Eğitim-Bir-Sen'in bu günlere gelmesinde Malatya şubesinin de büyük emekleri olduğunu dile getiren Yalçın, eski yöneticilere de teşekkür ederek göreve yeni seçilen Hüseyin Söylemez'e de başarılar diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

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