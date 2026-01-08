Eğitimde Sıcak Sürpriz

Muğla'da, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümran Yıldız Çetin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Bayır Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Keleş ve beraberindekiler, Çetin'in doğum gününü kutladı.

Sürpriz karşısında duygulanan Çetin, İlçe Milli eğitim Müdürü Keleş ve meslektaşlarına teşekkür ederek pastanın mumlarını üfledi. Keles Çetin'e çiçek takdim etti.

Öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Keleş, okul ortamında yürütülen çalışmaları da yerinde gözlemledi.

Ziyarette, eğitim-öğretim sürecine dair karşılıklı paylaşımlarda bulunuldu.