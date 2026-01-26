Eğitimde Yeni Yaklaşım: Öğrenme Ortamları Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eğitimde Yeni Yaklaşım: Öğrenme Ortamları Projesi

26.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, öğrenme ortamlarının eğitimdeki rolünü vurgulayarak yeni dijital platformu tanıttı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün dünya ölçeğinde pek çok ülkede okulun etrafındaki şehir, kültür kurumları, üretim alanları, tabiat ve sanat mekanlarının, öğrenme sürecinin tali unsuru olmaktan çıkartılıp tabii bir uzantısı haline getirildiğini belirterek, "Biz ise bu yönelişi medeniyet birikimimizin, şehirlerimizin hafızasının ve kültürümüzün irfan damarının süzgecinden geçirerek kendimize mahsus bir eğitim çizgisine dönüştürmeye gayret ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda düzenlenen öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi amacıyla öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekanlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" dijital platformunun tanıtım programına katıldı.

Burada konuşan Tekin, kendisi için heyecan verici bir projenin tanıtım programına katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenmeyi ve öğrenme ortamlarını konuşurken sınıf sıraları ve dört duvarla kayıtlı bir anlayışı aşmayı ve mekanın da başlı başına bir öğretmen olduğunun idrak edilmesini arzu ettiklerini belirten Tekin, meselelerin öğrencilerin öğrenme tecrübesini zenginleştiren her zemini eğitimin tabii bir parçası haline dönüştürebilmek olduğunu söyledi.

Müze, kütüphane, atölye, bilim merkezleri, tarihi çevre, şehirlerdeki tarihi yapılar, cami ve baraj gibi akla gelebilecek her ortamın aynı zamanda bir öğrenme ortamına dönüşebileceğinin altını çizen Tekin, öğrencilerin dikkatini toplayan, merakını diri tutan, sorularını çoğaltan her imkanın öğrenme ortamı olması gerektiğini kaydetti.

Tekin, şöyle devam etti:

"Öğrenmeyi hayatın dışına iten, onu evlatlarımızın zihninde biriken kuru bir enformasyona indirgeyen anlayışı asla kabul edemeyiz. Bilginin vakar ve kıymet kazandığı yer, çocuğun emek verdiği, ter döktüğü, soru sorduğu, üretime, sanata, tabiata dokunduğu ortamlardır. Çünkü öğrenme hayatla temas ettiğinde derinleşir. Derinlik kazanan kavrayış da zamanla hikmete, karaktere ve sorumluluk şuuruna dönüşür."

"Bütün bu çabaların sistematiğe, sürekliliğe ve kurumsal bir dile kavuşmasını önemsiyoruz"

Bakan Tekin, bilgiye erişimin baş döndürücü bir hıza ulaştığını, birkaç saniyede yüzlerce metin, görüntü, yorum ve iddiayla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Bu akışın öğrencilerin gündelik dünyasına sızdığına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün pek çok evladımız bir ekrandan diğer ekrana geçerken bir metni tamamlamadan bir başkasına yöneliyor. Bilginin kıyısından geçiyor ama anlamın içine nüfuz edemiyor. Anlamla karşılaştığı anda dahi orada kalmaya, düşünceyi derinleştirmeye sabrı yetmiyor. Bir sonraki akışa sürüklenmeyi tercih ediyor. Bu yüzden evlatlarımıza öğrenmenin kendisini öğretmek zorundayız. 'Ne biliyorum?' diye başlayan her tecrübe 'Niçin biliyorum, bu bilgi bende nasıl bir iz bırakıyor?' ve benzeri sorulara ulaşmadıkça olgunlaşmayacaktır. Her bilgiye eşlik eden bir düşünce terbiyesini, her öğrenmeye eşlik eden bir iç muhasebe imkanını hep beraber inşa etmek zorundayız."

Okullar ne kadar donanımlı olursa olsun çevresindeki imkanlarla irtibat kurmadıkça çocuğun tecrübe ufkunu genişletemeyeceğini söyleyen Tekin, öğrenme ortamını sınıfın dört duvarına hapsetmeyen yeni bir yaklaşıma ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Tekin, her tecrübenin öğrenmeyi daha kalıcı kıldığını, anlamı güçlendirdiğini ve ahlaki zemini tahkim ettiğini bildiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tablo artık münferit iyi örneklerle yetinilemeyeceğini ve istikametin sistematik bir yönelime dönüşmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Bir öğretmenimizin inisiyatifiyle gerçekleştirilen bir müze gezisi, bir bilim merkezinde geçirilen birkaç saat, bir üretim tesisinde makinelerin başında yapılan bir gözlem, bir cami avlusunda yahut kütüphane rafları arasında sürdürülen kısa bir ders arası elbette çok kıymetli. Fakat bütün bu çabaların bir çizgiye, bir sistematiğe, bir sürekliliğe, kurumsal bir dile kavuşmasını önemsiyoruz. Bugün dünya ölçeğinde pek çok ülkede okulun etrafındaki şehir, kültür kurumları, üretim alanları, tabiat ve sanat mekanları, öğrenme sürecinin tali unsuru olmaktan çıkartılıp tabii bir uzantısı haline getirilmiş durumda. Biz ise bu yönelişi medeniyet birikimimizin, şehirlerimizin hafızasının ve kültürümüzün irfan damarının süzgecinden geçirerek kendimize mahsus bir eğitim çizgisine dönüştürmeye gayret ediyoruz."

"Platformda kayıtlı mekan sayımız 5 binin üzerine çıktı"

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni inşa ederken öğrencilerin öğrenmesini, yaşadığı mahallenin, şehrin ve coğrafyanın içine sinmiş bir hayat bilgisi olarak ele aldıklarını, modelin merkezinde öğrenmenin hayatla irtibatını güçlendiren bilgiyi tecrübeyle yoğuran bir maarif tasavvuru bulunduğunu vurguladı.

"Okul Dışı Öğrenme Ortamları" projesinin modelin sahadaki en görünür halkalarından birisi olarak kabul ettiklerinin altını çizen Tekin, şehrin imkanlarını öğretmenlerin planına, öğrencilerin ise öğrenme serüvenine dahil eden bir düzen oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Projenin kalbinde öğretmenlerin elini güçlendiren dijital bir altyapı kurduklarını ifade eden Tekin, platforma ilişkin şunları paylaştı:

"Her bir temada, her bir etkinlikte medeniyet birikimimize vurgu yapıyor. Böylece öğretmenimizin omzuna yeni ve belirsiz bir yük koymak yerine ona planlamada ve rehberlikte yol açan bir araç da sunmuş oluyoruz. Bugün itibarıyla platformda kayıtlı mekan sayımız 5 binin üzerine çıktı. Bu mekanlara bağlı yüz binlerce öğrenme çıktısı ve etkinlik önerisi üretildi. İllerimizde kurulan komisyonlar, kendi coğrafyalarındaki imkanları tespit etmek ve nitelikli ortamları sisteme kazandırmak için yoğun bir çaba, mesai sürdürdüler. Hepsine teşekkür ediyoruz."

"Türkistan'ın da bu anlamda değerlerini sürecin içerisine dahil edelim"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptığı dönemde müfredata "Şehrimiz" isimli bir dersi eklediklerini anımsatarak, bugün o gün başlattıkları projeyi çok farklı noktaya taşıdıklarını bildirdi.

Projenin Türk dünyasıyla entegre edilmesi için ilgililere talimat veren Tekin, "Türkistan'ın da bu anlamda değerlerini sürecin içerisine dahil edelim. Bu da iyi bir yaklaşım olacak." dedi.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Tekin, şöyle devam etti:

"Tarih dersimizi, tarihi varlıklarımızı, geçmişimizi, atalarımızı sadece at sırtında savaş yapmış kişiler olmaktan çıkarmamız lazım. Medeniyet inşa eden, yaşadığı dönemin insani, hukuki, ahlaki sistematiğine yön veren bir geçmişimiz var. Bütün bunu çocuklarımızın öğrenmesi lazım. Bu öğrenme sürecinin de içinde yaşadıkları bölgeden, içinde yaşadıkları ilçeden, ilden başlayıp devam eden bir süreç olması gerektiğine inanıyorum. Bu benim için bir hayaldi. Bugün itibarıyla bu hayalimin gerçekleşmesine katkı sağlayan arkadaşlara bir entelektüel, bir Türk insanı olarak ayrıca teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da bir konuşma yaptığı programda, iki öğretmen de platformu katılımcılara anlattı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Yeni Yaklaşım: Öğrenme Ortamları Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Herkesin evinde bulunan tehlike Vücudunun yüzde 30’u yandı Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor
Livakovic rest çekti: Sadece o takıma giderim Livakovic rest çekti: Sadece o takıma giderim
Buz fırtınası ABD’yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal Buz fırtınası ABD'yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:53:34. #7.11#
SON DAKİKA: Eğitimde Yeni Yaklaşım: Öğrenme Ortamları Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.