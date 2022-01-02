Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi - Son Dakika

Kış şartları hayatı felç ederken bir taraftan da yetkili kurumlardan peş peşe tatil haberleri geliyor. Bu kapsamda yoğun kar yağışı görülen bazı il ve ilçelerde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı.

VAN'IN ÜÇ MERKEZ İLÇESİNDE OKULLARA KAR ENGELİ

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN'DA KAR YAĞIŞI OKULLARI TATİL ETTİRDİ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, pazartesi tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Vali Mehmet Makas Twitter'dan yaptığı açıklamada, "03.01.2022 pazartesi günü 1 gün olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzincan'ımızda tüm eğitim kurumlarında eğitime ara veriyoruz. Engelli ve hamile olan mesai arkadaşlarımıza da 1 gün idari izin veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

GİRESUN'UN ÇAMOLUK İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

ORDU'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ARASI

Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde Kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.