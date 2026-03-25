Eğlenceniz batsın! Görüntülere büyük tepki var

Bir eğlence sırasında tüfekle oynanan tehlikeli oyun, saniyeler içinde faciaya dönüşme riskiyle gündem oldu. Görüntülerde, silahla yapılan dikkatsiz hareketler izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir grup kişinin eğlence sırasında tüfekle oyun oynadığı görülüyor. Görüntülerde, katılımcılardan birinin elindeki tüfeği kontrolsüz şekilde çevirdiği ve silahın namlusunun aniden yanında bulunan bir kişiye yöneldiği dikkat çekiyor.

SANİYELERLE FACİADAN DÖNÜLDÜ

O anlarda, tüfeğin neredeyse bir kişinin bacağına doğrulduğu ve büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğü görülüyor. Çevrede bulunanların kısa süreli panik yaşadığı anlar da görüntülere yansıyor.

Uzmanlar, ateşli silahlarla bu tür “şaka” ya da oyunların ciddi kazalara yol açabileceğini ve en küçük dikkatsizliğin bile ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, kullanıcılar silahların bu şekilde kullanılmasına yönelik eleştirilerde bulundu.