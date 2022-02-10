Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, dün gece saatlerinde eğlenmek için gazinoya gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Burada Mehmet Ali Tosun ile karşı masada oturan 4 kişilik grup arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışmada, mekanın dışarısına taşarak yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Mehmet Ali Tosun, kanlar içinde yere yığıldı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Ali Tosun'u Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mehmet Ali Tosun, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tosun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.