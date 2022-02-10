Üye Girişi
Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü - Son Dakika

Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü

10.02.2022 16:56
Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü

Denizli'de eğlenmek için gazinoya giden 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, karşı masadaki grupla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Mekanın dışına taşan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda 34 yaşındaki Mehmet Ali Tosun, dün gece saatlerinde eğlenmek için gazinoya gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Burada Mehmet Ali Tosun ile karşı masada oturan 4 kişilik grup arasında henüz belirlenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışmada, mekanın dışarısına taşarak yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbedede defalarca bıçaklanan Mehmet Ali Tosun, kanlar içinde yere yığıldı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Ali Tosun'u Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mehmet Ali Tosun, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tosun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Ali Tosun, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement