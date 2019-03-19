Son Dakika Haberleri: Egm: Üç Günde 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Egm: Üç Günde 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Egm: Üç Günde 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürlüğü, son üç gün içerisinde gerçekleştirilen 'Sokak' operasyonlarında 59 kilo 192 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız' başlığıyla son üç gün içerisinde narkotik birimlerince düzenlenen 'Sokak' operasyonları hakkında bilgi verdi. Açıklamada 43 ilde uyuşturucu üretimi ile satıcılarına yönelik düzenlenen 'Sokak' operasyonları sonucunda 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, 59 kilo 192 gram uyuşturucu madde, 20 bin 750 adet uyuşturucu hap, 22 adet tabanca, 320 adet fişek, 14 adet hassas terazi ve 19 bin 75 TL para ele geçirildiği belirtildi. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu! Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf! Eşini Kaybeden Demet Akbağ'dan Duygusal Mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 01:52:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Egm: Üç Günde 59 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]