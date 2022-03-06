Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı - Son Dakika
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Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı

06.03.2022 19:43
Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı

Yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter'da "yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı - Son Dakika


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