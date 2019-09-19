Son Dakika Haberleri: Eğridere Sonbahar Festivali'ne kardeş belediye Kartal'dan anlamlı ziyaret
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Eğridere Sonbahar Festivali'ne kardeş belediye Kartal'dan anlamlı ziyaret

26 dakika önce

Kartal Belediyesi, kardeş belediye olduğu Bulgaristan'ın Kırcaali kenti Ardino (Eğridere) Belediyesinin düzenlendiği Sonbahar Kültür Festivali'ne katıldı.

Eğridere Sonbahar Festivali'ne kardeş belediye Kartal'dan anlamlı ziyaret, System.String[]

Kartal Belediyesi, kardeş belediye olduğu Bulgaristan'ın Kırcaali kenti Ardino (Eğridere) Belediyesinin düzenlendiği Sonbahar Kültür Festivali'ne katıldı.


Kartal Belediyesinin ülkeler ve şehirler arasında oluşturduğu dostluk kapsamında hayat verdiği 'Kardeş Belediyeler' dayanışması devam ediyor. Kartal Belediyesi bu dayanışma kapsamında, kültürel ve sanatsal bağın güçlenmesi amacıyla kardeş belediye olan Bulgaristan'ın Kırcaali kenti Ardino (Eğridere) Belediyesinin düzenlendiği 'Sonbahar Kültür Festivali'ne katıldı.1-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi ve Kartal Balkanlılar Derneği Başkanı Olcay Özgön ile derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad tarafından ağırlanan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Olcay Özgön başkanlığındaki heyet, ziyaret süresince Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi temsilcileri ve belediye yetkilileri ile bir dizi görüşmelerde bulundu. Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad'a Kütahya çini porseleni hediye ederek Başkan Yüksel ve Kartal halkının selam ve sevgilerini iletti. Murad ise Yüksel'in seçilir seçilmez aralarındaki dostluk ve kardeşlik bağını unutmadığını belirterek, "Kardeş Belediye" ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde vermiş olduğu destekten dolayı Olcay Özgön aracılığıyla kendisine teşekkür etti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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