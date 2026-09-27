Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

Ehliyet sınavının direksiyon aşamasından ikinci kez kalan bir kadın sürücü adayı, X'te paylaştığı video ile "sarı çizgiye" isyan etti.

Ehliyet sınavının direksiyon aşamasından ikinci kez kaldığını söyleyen sürücü adayı, sınav kurallarına tepki gösterdi. Sınav boyunca sinyalleri unutmadan, her yerde durarak kurallara uygun sürüş yaptığını söyleyen kadın, trafikte kırmızı ışıkta geçen, sinyal vermeyen ve yolun ortasında duran sürücüleri örnek gösterdi.

Park aşamasına kadar sorun yaşamadığını belirten kadın, üçüncü parkı olan paralel parkta arka tekerleğin sarı çizgiye gelmemesi nedeniyle başarısız sayıldığını söyleyerek kurallara isyan etti.

"KİM KOYUYOR BU KURALLARI?"

Sınav sonrası yaşadığı hayal kırıklığını anlatan kadın şunları söyledi:

"Ya şu ehliyet sınavının kurallarını kim koyuyor arkadaşım ya? Kim koyuyor gerçekten? O kadar tüm yolu gittim. O kadar her şeyi doğru yaptım. Bir tanecik sinyali unutmadım. Her yerde durdum. Ve benim önüme kırmızı ışığı geçenler mi dersin? Sinyal vermeden geçenler mi dersin? Yolun ortasında duranlar mı dersin? Ve ben ilerlerken bile beni sollayıp böyle önümden gidenler mi dersin ki? Zaten sürücü adayı diye yazıyor arabanın üstünde. Ama en son tüm parklarımı da, birinci parkımı yaptım, U dönüşümü yaptım çıktım oradan. Üçüncü, paralel parkında park ederken arka tekerlek sarı çizgiye gelmedi diye ben sınavdan kalıyorum ve bu ikinci dosya yakışım. Kim önemsiyor bu çizgiyi, bu sarı çizgiyi? Kim önemsiyor? Kim koyuyor bu kuralları ya? Sıkıldım, gerçekten sıkıldım ben."

Sürücü adayı, sözlerinin sonunda ağlamaklı oldu.

BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Kadının sınav kurallarına ve trafikteki diğer sürücülere yönelik isyanı, sosyal medya kullanıcılarından beklediği desteği görmedi.

Kadının videonun altına yapılan yorumlarda kullanıcıların büyük bölümü kadını haklı bulmadı. Kadın kurallara uygun sürüş yaptığı halde sarı çizgi gibi bir ayrıntı yüzünden kaldığını savunurken, yorumlarda dikkat iki dosya yakmak için çok sayıda sınavdan kalmak gerektiğine çekildi.

Bir kullanıcı, "İkinci dosya yakışı yani 8. kere kalmış. Ezber parkuru bile geçemiyorsanız araba kullanmayın. Öğrettikleri park bile ezber" yorumunu yaptı. En çok beğeni alan yorumu yazan kullanıcı ise sert bir dille iki dosya yakmak için sekiz kez sınavdan kalmak gerektiğini öne sürdü ve bu durumda isyan etmenin anlamsız olduğunu savundu.

Kadının videodaki öfkesine dikkat çeken bir başka kullanıcı da "Bence artık ehliyet sınavlarında psikolojik testten de geçilmeli ve sinirli, agresif insanlara ehliyet verilmemeli" ifadelerini kullandı.