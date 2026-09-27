Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi? - Son Dakika
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Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

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Ehliyet sınavının direksiyon aşamasından ikinci kez kalan bir kadın sürücü adayı, paylaştığı videoyla gündem oldu. Tüm yolu hatasız gittiğini, paralel parkta arka tekerleğin sarı çizgiye gelmemesi nedeniyle kaldığını anlatan kadın, "Sıkıldım, gerçekten sıkıldım ben" diyerek ağladı. Kadının sınav kurallarına ve trafikteki diğer sürücülere yönelik isyanı ise sosyal medya kullanıcılarından beklediği desteği görmedi.

Ehliyet sınavının direksiyon aşamasından ikinci kez kalan bir kadın sürücü adayı, X'te paylaştığı video ile "sarı çizgiye" isyan etti. 

Ehliyet sınavının direksiyon aşamasından ikinci kez kaldığını söyleyen sürücü adayı, sınav kurallarına tepki gösterdi. Sınav boyunca sinyalleri unutmadan, her yerde durarak kurallara uygun sürüş yaptığını söyleyen kadın, trafikte kırmızı ışıkta geçen, sinyal vermeyen ve yolun ortasında duran sürücüleri örnek gösterdi. 

Park aşamasına kadar sorun yaşamadığını belirten kadın, üçüncü parkı olan paralel parkta arka tekerleğin sarı çizgiye gelmemesi nedeniyle başarısız sayıldığını söyleyerek kurallara isyan etti.

"KİM KOYUYOR BU KURALLARI?"

Sınav sonrası yaşadığı hayal kırıklığını anlatan kadın şunları söyledi:

"Ya şu ehliyet sınavının kurallarını kim koyuyor arkadaşım ya? Kim koyuyor gerçekten? O kadar tüm yolu gittim. O kadar her şeyi doğru yaptım. Bir tanecik sinyali unutmadım. Her yerde durdum. Ve benim önüme kırmızı ışığı geçenler mi dersin? Sinyal vermeden geçenler mi dersin? Yolun ortasında duranlar mı dersin? Ve ben ilerlerken bile beni sollayıp böyle önümden gidenler mi dersin ki? Zaten sürücü adayı diye yazıyor arabanın üstünde. Ama en son tüm parklarımı da, birinci parkımı yaptım, U dönüşümü yaptım çıktım oradan. Üçüncü, paralel parkında park ederken arka tekerlek sarı çizgiye gelmedi diye ben sınavdan kalıyorum ve bu ikinci dosya yakışım. Kim önemsiyor bu çizgiyi, bu sarı çizgiyi? Kim önemsiyor? Kim koyuyor bu kuralları ya? Sıkıldım, gerçekten sıkıldım ben."

Sürücü adayı, sözlerinin sonunda ağlamaklı oldu.

BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Kadının sınav kurallarına ve trafikteki diğer sürücülere yönelik isyanı, sosyal medya kullanıcılarından beklediği desteği görmedi. 

Kadının videonun altına yapılan yorumlarda kullanıcıların büyük bölümü kadını haklı bulmadı. Kadın kurallara uygun sürüş yaptığı halde sarı çizgi gibi bir ayrıntı yüzünden kaldığını savunurken, yorumlarda dikkat iki dosya yakmak için çok sayıda sınavdan kalmak gerektiğine çekildi. 

Bir kullanıcı, "İkinci dosya yakışı yani 8. kere kalmış. Ezber parkuru bile geçemiyorsanız araba kullanmayın. Öğrettikleri park bile ezber" yorumunu yaptı. En çok beğeni alan yorumu yazan kullanıcı ise sert bir dille iki dosya yakmak için sekiz kez sınavdan kalmak gerektiğini öne sürdü ve bu durumda isyan etmenin anlamsız olduğunu savundu. 

Kadının videodaki öfkesine dikkat çeken bir başka kullanıcı da "Bence artık ehliyet sınavlarında psikolojik testten de geçilmeli ve sinirli, agresif insanlara ehliyet verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Sosyal MedyaGüncelTrafikMedyaKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Bu isi ticareti cevirmissiniz 3 hata hakki verin alsinlar ehliyeti insanlar 7 3 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen öyle mi aldın ehliyeti. Önüne gelene verilirse iş çığırdan çıkar 2 1
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    her Bir tetrar sınav para ?? demek herşeyi bilerek kasıtlı yapılıyor herşeyden gelir kapısı yapilmis 4 2 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    hakli abi 2 2 Yanıtla
  • Ramazan Yılmaz Ramazan Yılmaz:
    para lazım para 2 1 Yanıtla
  • muhsin kağan muhsin kağan:
    Yanlış bilgi parkurlar sinavin başında ilk olarak paralel parkla başlıyor. Daha paralel parkı yapamıyor güzergahı bitirmesi imkansiz. Aday sınav parası vermeyecek diye birileri ömür boyu hastaneye,bakıma para mi verse bakıma muhtaç olsa daha mı iyi. Çalışacak yapacak bir komisyon üyesi olarak yazıyorum. 2 0 Yanıtla
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