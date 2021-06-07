Ehrimen - Kanlı Yol Filmi - Son Dakika

Film çekmek için Anadolu'da bir kasabaya giden yönetmen Fatih Bölükbaşı ve set ekibi gördükleri rüyadan etkilenirler. Kasabayı terk eden ekipten geri kalan dört kişi bu olayı araştırmaya karar verir ve kasabada kalırlar.
Yönetmen: Kemal Danacı
Senaryo: Kemal Danacı, Onur Özcan
Oyuncular: Mustafa Aydın, Erol Serter, Sevim Çömlek, Duhan Çetin, Metin Köse, Aykan Sağ, Turgut Çömlek, Ziya Gökalp Görentaş, Murat Yılmaz, Aydın Kulunçlu, Liva Nur Danacı
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Ehrimen - Kanlı Yol
Yapımcı Firma: Mil Yapım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 02.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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