Son Dakika Haberleri: Ekinci'den Koltuk Açıklaması

Ekinci'den Koltuk Açıklaması

1 saat önce

İYİ Parti Battalgazi Başkan Adayı Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Hacı Abdi Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

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İYİ Parti Battalgazi Başkan Adayı Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Hacı Abdi Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.

Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Bizim koltuk veya başkanlık sevdamız yok. Ama samimi olarak vatandaş da bir sefer çıkıp bunlara 'yeter artık' demeli" dedi.

Esnafların ilgisiyle karşılaşan Ekinci, burada yaptığı konuşmada, "Hep beraber şöyle ayağa kalkacağız ve bu gidişata dur diyeceğiz. Gün bugündür. İnanın ki biz de sadece 12 belediye başkanı arkadaşımızın hepsi 2-3 dönem yaptı. Hiç kimsenin böyle bir sevdası yok. Biz bu dönemde sadece insanlara yapılan haksızlıklara, insanların iradesine yapılan alaya 'dur' demek istiyoruz. Biz vatandaşlık görevimizi yapalım ve bu kendi koltuklarını düşünen zihniyete 'dur' diyelim. Bizim koltuk veya başkanlık sevdamız yok. Ama samimi olarak vatandaş da bir sefer çıkıp yeter artık demeli. Biz önce milletin aklı ile iradesi ile alay edenlere ders vereceğiz sonra icraatlarımızı yapacağız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Battalgazi, İYİ Parti, Ekinci, Güncel
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