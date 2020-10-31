Ekipler, enkazdaki vatandaşa ulaştı (2) - Son Dakika

Ekipler, enkazdaki vatandaşa ulaştı (2)
31.10.2020 18:12
'HALİM AMCA' KURTARILDIBayraklı'da yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kalan Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.
'HALİM AMCA' KURTARILDI
Bayraklı'da yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kalan Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin yığıntıların arasında moral vermeye çalışırken kameraya yansıyan Halim Sarı, uzun uğraşlar sonucunda molozların arasından kurtarıldı. Halim Sarı, enkazda yaklaşık 15 metre ilerleyerek kendisine ulaşan ekipler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. İçişleri Bakanlığı, Halim Sarı'nın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüyü 'Halim Amca' notuyla Twitter'da paylaştı.
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