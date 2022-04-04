Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor - Son Dakika
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Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor

04.04.2022 19:35
Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğlen saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyen 52 yaşındaki Mustafa Acar'ı arama çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğlen saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyen 52 yaşındaki Mustafa Acar'ı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı bulunan 52 yaşındaki Mustafa Acar Kırmacı Mahallesi'ndeki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı. Acar'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri mahallede yaptıkları aramalardan bir sonuç alamadı. Bu gün sabah saatlerinden itibaren ise bölgeye Zonguldak AFAD, ERİDAK Arama Kurtarma, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 52 yaşındaki Acar karadan yapılan aramalarda bulunamayınca, denizde de arama çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK

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Mustafa Acar, Zonguldak, Ereğli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler kayıp olan 52 yaşındaki adamı arıyor - Son Dakika


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