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Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin yürek burkan isyanı: Hayatımı batırdılar - Son Dakika

Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin yürek burkan isyanı: Hayatımı batırdılar

17.01.2022 07:50

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan fiziksel engelli gencin mısır satarak geçimini sağladığı tezgahındaki akü ve malzemeler çalındı. Ailesinin olmadığını ve tek geçim kaynağının bu tezgah olduğunu belirten genç, "Hayatımı batırdılar. İnanır mısın sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi." diye konuştu.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde tek başına yaşam mücadelesi veren yüzde 75 fiziksel engelli Onur Aşa'nın (25) geçimini sağladığı mısır tezgahındaki akü ve malzemeleri hırsızlar tarafından çalındı. Esnafların haber vermesi üzerine olay yerine gelip tezgahındaki dağınıklığı gören genç şok yaşadı.

"SABAHTAN BERİ AĞZIMA BİR LOKMA GİRMEDİ"

Büyük üzüntü yaşayan Onur Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde beş kuruş yok. İnanır mısın sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah." dedi.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin yürek burkan isyanı: Hayatımı batırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin yürek burkan isyanı: Hayatımı batırdılar - Son Dakika
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