Son Dakika Haberleri: Ekol Göz Menemenspor: 1-2
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor: 1-2

Ekol Göz Menemenspor: 1-2

7 saat önce

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem ÖzbayİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk.

Ekol Göz Menemenspor: 1-2, System.String[]

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Cihan Aydın, Uygar Bebek, Cem Özbay

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Atchom, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 87 Wellington), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Diouf), Ali Dere (Dk. 84 Kağan Miray Bağış), Allahyar

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani, Ali Keten, Trtovac, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Mehmet Boztepe (Dk. 88 Ali Özgün), Tayfun Aydoğan (Dk. 76 Muhammed Ali Doğan), Hüseyin Çolak, Sangare (Dk. 46 Murat Elkatmış)

GOLLER: Dk. 56 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor) - Dk. 17 Ali Keten, Dk. 82 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 86 Ali Aytemur (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhsin Yıldırım (İstanbulspor) - Sangare (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.


Muhsin Yıldırım, Wellington, Onur Ergün, Aksu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
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