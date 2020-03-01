Ekol Göz Menemenspor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor: 2-0 - Son Dakika Spor

Ekol Göz Menemenspor: 2-0

6 saat önce

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Gökhan Sarcın (xx)BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Osman Çelik (xxx), Mücahit (xx), Murat Uçar (xx), İbrahim Akdağ (x) (Dk. 37 Hasan Ayaroğlu xx), Obertan (xxx), Hamroun (xxx) (Dk.

Ekol Göz Menemenspor: 2-0, System.String[]

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Gökhan Sarcın (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Osman Çelik (xxx), Mücahit (xx), Murat Uçar (xx), İbrahim Akdağ (x) (Dk. 37 Hasan Ayaroğlu xx), Obertan (xxx), Hamroun (xxx) (Dk. 56 Jasmin Scuk x), Sissoko (xx), Pote (xx) (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) - Taşkın (xx), Ali Özgün (xx), Sikiru (xx) (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu x), Mehmet Boztepe (x) (Dk. 58 Samet Ali Kaya x), Murat Erdemir (xx), Ali Keten (xx), Tayfun (xx), Ercan (x), Domgjones (xx), Rıdvan (x) (Dk. 82 Akanbi Rasheed x)

GOLLER: Dk. 43 Hamroun, Dk. 90 Obertan (BB Erzurumspor)

SARI KART: Hamroun (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig 25'inci haftasında ligin zirvesini ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u Hamroun ve Obertan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

BB Erzurumspor taraftarının bayraklarla donattığı stadyumda maç öncesi İdlib şehitlerinin isimleri tek tek okundu.

6'ncı dakikada sol taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Ali Keten'in kafa şutu top kaleci Sehic'te kaldı.

9'uncu dakikada Mücahit'in sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde dönerek vuran Obertan'ın şutunda top yandan auta çıktı.

36'ncı dakikada Hamroun'un sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.

43'üncü dakikada Murat Uçar'ın sağ taraftan Murat'ın ortasına iyi yükselen Hamroun'un kafa şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

75'inci dakikada Menemensporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği top Osman'ın önünde kaldı. Osman'ın pasıyla buluşan Pote istediği gibi vuramadı, topu kaleci aldı.

77'nci dakikada Pote ceza alanı içinde kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kayıp düştü, defans topu uzaklaştırdı.

87'nci dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında Sissoko, ceza alanındaki Ömer Şişmanoğlu'nu pas çıkardı. Şişmanoğlu, müsait durumda topu kaleciye teslim etti.

90'ıncı dakikada Sissoko, çalımlarla ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında toplu buluşan Obertan takımının 2'nci gölünü attı: 2-0.

Maçta başka gol olmayınca BB Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.


- Erzurum
Hasan Hatıpoglu, Cihan Aydın, Murat Uçar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
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