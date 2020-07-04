Ekol Göz Menemenspor - Adanaspor: 4-2 - Son Dakika

Ekol Göz Menemenspor - Adanaspor: 4-2

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Kemal MaviEKOL GÖZ MENEMENSPOR: Amir - Rıdvan, Furkan, Ömer, Ercan, Cem (Dk. 84 Akanbi), Tayfun (Dk. 73 Harun), Selim (Dk. 73 Mustafa), Özkan (Dk. 60 Murat Erdemir), Murat Elkatmış (Dk. 84 Mehmet), Samed AliADANASPOR: Karacic - Savaş (Dk.

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STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Mert Güzenge, Cemal Bingül, Kemal Mavi

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Amir - Rıdvan, Furkan, Ömer, Ercan, Cem (Dk. 84 Akanbi), Tayfun (Dk. 73 Harun), Selim (Dk. 73 Mustafa), Özkan (Dk. 60 Murat Erdemir), Murat Elkatmış (Dk. 84 Mehmet), Samed Ali

ADANASPOR: Karacic - Savaş (Dk. 85 Mustafa), Evren, Uğurcan, Canberk, Umut, Roni (Dk. 85 İbrahim), Celil, Bagayoko (Dk. 67 Enes), Eren (Dk. 62 Ahmet), Mbilla

GOLLER: Dk. 23 Selim, Dk. 44 (Pen.), Dk. 86 Samed Ali, Dk. 90+1 Rıdvan (Menemenspor) - Dk. 29 Roni, Dk 67 Mbilla (Adanaspor)

KIRMIZ KART: Dk. 64 Canberk (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Mustafa (Menemenspor), Eren (Adanaspor)

TFF 1'inci Lig'de 32'nci hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, evinde küme düşmesi hafta içinde kesinleşen Adanaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada Selim, 44 ve 86'ncı dakikada Samed Ali, 90+1'inci dakikada Rıdvan attı. Konuk takımın gollerini ise 29'uncu dakikada Roni, 67'nci dakikada Mbilla kaydetti. Maçın 64'üncü dakikasında Canberk'in direkt kırmızı kart görmesiyle Adanaspor 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Menemenspor 42 puana ulaşıp iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Dış sahada art arda 7'nci yenilgisini alıp, galibiyet özlemi 12 haftaya yükselen Adanaspor ise 21 puanda kaldı.


- İzmir
Mustafa Özkan, Adanaspor, Erdemir, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ekol Göz Menemenspor - Adanaspor: 4-2 - Son Dakika Spor
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