Ekolojik pazar hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor - Son Dakika

Ekolojik pazar hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor

Geri dönüşümü olan ürünlerin üretimine destek veren Tuzla Belediyesi, Ekolojik Pazar ile hem üretime katkı sağlayacak kadınlara çalışma ortamı sunuyor hem de bu aileler Ekoloij Pazar'dan gelir elde ediyor.

Ekolojik pazar hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor, System.String[]

Geri dönüşümü olan ürünlerin üretimine destek veren Tuzla Belediyesi, Ekolojik Pazar ile hem üretime katkı sağlayacak kadınlara çalışma ortamı sunuyor hem de bu aileler Ekoloij Pazar'dan gelir elde ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri projemizin amacı ihtiyaç fazlasıyla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak. Ekolojik Pazar'ın asıl amacı doğaya ve çevreye karşı geleceğe bırakacağımız dünyanın temiz ve daha yaşanabilir olması. Geri dönüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına yönelik hem teşvik hem de üretimi açısından bir çalışma burası" dedi.

Geri dönüşümü kolay olan ürünlerle hem doğaya hem de çevreye sağlıklı ürünler sunan Tuzla Belediyesi'ne ait Organik Pazar içerisinde yer alan Ekolojik Pazar'da kadınlar hem üretiyor hem de ailelerine kazanç sağlıyor. Özellikle ilçede yer alan mağdur ailelerin üretime katkı sağlaması açısından değerlendirdiği Ekolojik Pazar'a vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Sadece Tuzla'nın çevre ilçelerinden değil, farklı şehirlerden de özel müşterilerin pazara gelip organik ürünleri talep ettiği ifade edildi.

"ÜRETİME KATKI SAĞLAMALARINA YARDIMCI OLUYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Burası Ekolojik Pazar diye belirlediğimiz bir alan. Burası Tuzla Belediyesi'nin 10 yıldır hizmet veren, 4 bin 300'den fazla kadın kent gönüllüsü olan organizasyonun bir ürünü. Gönül Elleri projemizin amacı ihtiyaç fazlasıyla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak. Ekolojik Pazar'ın asıl amacı doğaya ve çevreye karşı geleceğe bırakacağımız dünyanın temiz ve daha yaşanabilir olması." dedi ve ekledi:

"Geri dönüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına yönelik hem teşvik hem de üretimi açısından bir çalışma burası. Yine burada en çok dikkat çeken karbondioksit emisyonu açısından yüksek olan ürünler ve çevreye zararlı atıklardan kurtulabilmek. Plastik yerine camın kullanılması, alimünyum folyo yerine daha doğal ürünlerin kullanılması gibi farklı ürünler yapılıyor burada. Kadınların mutfakta kullandığı birçok çevreye zararlı olan ürünler yerine geri dönüşümü daha kolay olan ürünler kullanabilmek amaç. Yapılan işlerle de çok güzel ürünler elde edilmiş. Biz burada mağdur 26 bin aileyi takip ediyoruz. Bu ailelerin üretime yönelik maske vs. gibi şeylerde yönlendirilmesini yapıyoruz. Üretime katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. O aileler üretimi yapıyorlar, biz bunları satıyoruz ve evlerine bir gelir sağlanmış oluyor. Kazan-kazan mantığı ile birçok sosyal sorumluluğu içerisinde barındıran bir proje. Bu projelerde yer alan bütün kadınlarımızı tebrik ediyorum.  Onlar bizim kanatsız meleklerimiz"

"GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAKTAYIZ"

Gönül Elleri AR-GE Komisyon Sorumlusu Mine Yücedağ, Ekolojik Pazar'daki asıl amacın sadeleşmek olduğuna vurgu yaparak, "İleri ki nesillere çöp bırakmamak ve yeteri kadar dengeli beslenmek. Tuzla kadınları olarak gönüllü bir şekilde çalışmaktayız. Bizlerde üretebilen kadınlarımıza destek olmak adına şu anda siparişlere yetişemez olduk. Kadınlarımız ürünlerimizi üretiyor biz de Tuzla Organik Pazar'da bu ürünleri halkla buluşturuyoruz" dedi.

"ORGANİK ÜRÜNLERİMİZİN ÇEŞİTLİLİĞİ BİR HAYLİ FAZLA"

Tuzla Organik Pazar'da İşletme Sahibi Erkan Günay, Türkiye'nin her yerinden organik olan ürünleri getirdiklerini ifade ederek, "Organik ürünlerimizin çeşitliliği bir hayli fazla. Alıcımız da çok. 11 ilden organik meyve ve sebze geliyor. Sertifikasız ürün bulundurmamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.


Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekolojik pazar hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor - Son Dakika

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