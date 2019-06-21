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Ekonomi basını başarı ödülleri sahiplerini buldu

34 dakika önce

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) "Yaza Merhaba" etkinliği kapsamında Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, İstanbul Kandilli Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Ekonomi basını başarı ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) "Yaza Merhaba" etkinliği kapsamında Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, İstanbul Kandilli Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, iş insanı eski devlet bakanı Cavit Çağlar, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun da katıldığı törende konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, Vahap Munyar, Ömer Türkdönmez, Ali Çağatay, Abdurrahman Yıldırım, Hasan Arslan, Jale Özgentürk, Dilek Güngör, Ruhi Sanyer, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Fikret Çengel, Hayri Çetinkaya, Bilal Emin Turan, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar Kızılbağ, Ufuk Korcan, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, Bahadır Kaleağası, Sedat Yılmaz, Günseli Özen, Sadi Özdemir, İdriz Çokal ve Celal Toprak'tan oluşan jürinin belirlediği gazetecilere plaket verildi.

Sabah Gazetesi'nden Feride Cem, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile yaptığı "Yurt dışında yatırım içime sinmiyor" başlıklı söyleşisi ile jüri özel ödülüne değer görüldü.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Feride Cem'e EGD'nin plaketinin yanı sıra, "Güzel haberlere vesile olmasını diler, başarınızı kutlarım" notu ile kalem seti hediye etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Abdulkadir Konukoğlu, İstanbul, Ekonomi, Güncel
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