Üye Girişi
Son dakika haber | ING Türkiye'ye globalden CIO transferi - Son Dakika

Son dakika haber | ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

21.10.2021 11:44
Son dakika haber | ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

Son dakika haberi... ING Türkiye'de Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ING'de global deneyime sahip Wouter Meijs atandı.

ING Türkiye'de Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ING'de global deneyime sahip Wouter Meijs atandı.

ING Türkiye açıklamasına göre, ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine, uluslararası geniş bir deneyime sahip ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev yapan Wouter Meijs atandı. ING'de teknoloji alanında birçok önemli görevde yer alan Meijs'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor.

Dijitalleşmeyi bütüncül bir anlayışla ele alarak iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren ING Türkiye, Meijs'in yeni görevine atanmasıyla beraber teknoloji alanında ING ile global entegrasyonu en üst düzeye çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING'de global düzeyde çeşitli rollerde deneyimi bulunan bir ismin ING Türkiye'de kritik bir göreve atanmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Teknoloji departmanlarının dönüşümünde önemli başarılara imza atan Meijs'in, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefimiz doğrultusunda önemli katkı sağlayacağına ve Türkiye'deki teknoloji ekiplerimize ilham verici bir liderlik yapacağına inançlarının tam olduğunu aktaran Gökgöz, Meijs'in ING Türkiye'nin dijital ve teknolojik yetkinliklerini ING Grubu'ndaki diğer ülkelere ihraç etmelerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Wouter Meijs de ING Türkiye ekibine katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Meijs, "ING Türkiye'nin müşterilere sunduğu dijital deneyimin oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda dünya standartlarında bir dijital deneyim sunma yolunda alanında yetkin ve donanımlı teknoloji ekipleriyle birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hollanda'da tamamlayan ve 2006 yılında ING Yetenek Programı ile ING ailesine adım atan Meijs, birçok farklı kritik görevle birlikte DevOps Hizmet Dağıtım Merkezi, Avustralya ING Direct Uygulama Geliştirme Fonksiyonu ve ING Global Bulut Teknolojileri Yönetimi'nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Son dakika haber | ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

Türkiye, Belçika, Ocak, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ING Türkiye'ye globalden CIO transferi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak 12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti 12:04 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı 11:55 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi 11:28 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi 11:22 Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Bakan Koca'nın 11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi 10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 10:07 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"

Son Dakika Haberleri
12:29 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:43 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı         
12:30
Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı         
12:08
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar         
11:43
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi         
11:23
Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı         
11:18
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | ING Türkiye'ye globalden CIO transferi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement