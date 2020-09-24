Ekonomist Alkin: Merkez Bankası beklenmeyeni yaptı, çok da iyi yaptı - Son Dakika

Ekonomist Alkin: Merkez Bankası beklenmeyeni yaptı, çok da iyi yaptı

Merkez Bankası'nın politika faizlerini 200 baz puan yükseltmesini "çok iyi yaptı" diye değerlendiren Prof. Dr.

Ekonomist Alkin: Merkez Bankası beklenmeyeni yaptı, çok da iyi yaptı, System.String[]
Merkez Bankası'nın politika faizlerini 200 baz puan yükseltmesini "çok iyi yaptı" diye değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin, "Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz artışı bundan sonraki Para Politikası Kurulu toplantıları için piyasaların daha ümitli olmasını sağlarken, para otoritesinin 'ben ne yaptığımı biliyorum' mesajını vermesini de sağladı" şeklinde konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aldığı 200 baz puanlık faiz artışını değerlendirirken, bu kararın birkaç yönden büyük önem taşıdığını söyledi. "Birincisi, piyasa faizleri ile politika faizlerinin arasının açılmaması gerekiyordu" diyen Prof. Alkin şöyle devam etti:

"Bir süredir bankaların fonlama maliyeti ile Merkez Bankası'nın politika faizleri arasında bir makas oluşmuştu. Bu durum politika faizlerini önemsiz hale getiren bir süreci başlatmaya adaydı. Halbuki bir Merkez Bankası'nın en önemli araçlarından biridir politika faizleri. Dolayısıyla son atılan adım, oldukça önemli ve yerinde."

"MERKEZ ŞİMDİ DAHA İNANDIRICI"

Merkez Bankası'nın faizleri yükselterek "çok iyi yaptığını" vurgulayan Emre Alkin, bu kararı önemli kılan ikinci noktayı da "Büyük bir çoğunluğun karardan önce Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağına inanması" olarak ifade etti.

Ekonomist Alkin, "Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışı rasyonel beklentilerin tersine bir hareket idi. Dolayısıyla piyasa üzerinde önemli bir etki bıraktı. Çünkü politika faizlerinin çift haneye yükseltilerek inandırıcı bir seviyeye taşınması gerektiği de ortadaydı" diye konuştu.

"NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM" MESAJI

Prof. Dr. Emre Alkin, faiz artışını önemli kılan bir diğer noktayı da şöyle özetledi:

"200 baz puanlık faiz artışı, her ne kadar siyasi otoritelerden faizlerle alakalı farklı açıklamalar gelse de Merkez Bankası'nın bu hamlesinin Ankara tarafından da uygun bulunduğunu gösterdi. Özetle Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz artışı bundan sonraki Para Politikası Kurulu toplantıları için piyasaların daha ümitli olmasını sağlarken, para otoritesinin 'ben ne yaptığımı biliyorum' mesajını vermesini de sağladı."

"MERKEZ'İN BAŞARISI BİZİ MUTLU EDER"

Merkez Bankası'nın politika faizlerini 200 baz puan yükseltmesiyle ilgili yaptığı açıklamadan önce televizyonda 'faiz çift haneye yükseltilmezse etkili olmaz' diye açıklamalar yaptıklarını anlatan Emre Alkin, "Merkez Bankası yönetiminin benim de dahil olduğum ekonomistlerin söylediklerini ego meselesi yapmayacaklarını da söylemiştik. Çünkü toplum için çalışanın egosu olmaz ve bizler de tribünden teknik direktöre talimat veren seyirciler değiliz. Eğer Merkez Bankası doğru bir hamle yapmışsa, başarı tamamen Merkez Bankası'nındır. Biz ekonomistler olarak onun başarılı hamlesinden mutluluk duyarız" diye konuştu


- İstanbul

Merkez Bankası, Emre Alkin, Politika, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Alkin: Merkez Bankası beklenmeyeni yaptı, çok da iyi yaptı - Son Dakika Ekonomi

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