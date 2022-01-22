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Ekonomist ve akademisyenler, Bakan Nebati ile buluşmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ekonomist ve akademisyenler, Bakan Nebati ile buluşmayı değerlendirdi Açıklaması

22.01.2022 20:21
Ekonomist ve akademisyenler, Bakan Nebati ile buluşmayı değerlendirdi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşen ekonomistler, toplantının verimli geçtiğini ve yeni ekonomik programa ilişkin daha detaylı bilgilendirilme yapıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşen ekonomistler, toplantının verimli geçtiğini ve yeni ekonomik programa ilişkin daha detaylı bilgilendirilme yapıldığını söyledi.

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle buluştu.

Toplantıya katılan ekonomist ve akademisyenler, toplantı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları kaydetti:

"Ben toplantıdan çok memnun kaldım. Sayın Bakan kendinden emin ve önünde çok ciddi projeler olduğunu, bunun da piyasaları pozitif yönde etkileyeceğini söyledi. Ben şahsen ikna oldum. Özellikle Merkez Bankası'na vurgu yaptı. Merkez Bankasının önümüzdeki haftalarda yeni enstrümanlara açıklayacağını ifade etti. Bu da pozitif yönde etkiliyor. Londra ziyaretinden bahsetti. Londra'ya gidecek ve iş adamlarıyla, sermaye sahipleriyle burada bir toplantı yapacak. Bu da aslında sıcak para akışı için önemli bir destek olacak Türkiye ekonomisine."

Memiş, Bakan Nebati'nin bugünkü toplantıda, 20 Aralık'ta piyasaya herhangi bir müdahalede bulunulmadığını aktardığını belirterek, "20 Aralık gündüz saatlerinde vatandaşların veya şirketlerin 942 milyon dolarlık döviz aldığını ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle açıklamalarından sonra 1 milyar 280 milyon dolarlık da bir satış yaptığını da söylemiş oldu. Buradaki vurgusu önemliydi." açıklamasında bulundu.

"Son derece samimi bir görüşmeydi"

3. Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar ise piyasanın en çok önem verdiği konulardan birisi güven olduğunu, Bakan Nebati'nin de toplantıda açık ve net bir şekilde gereken bütün bilgileri açıkladığını söyledi.

Baydar, son derece samimi bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, "Neredeyse herkes içini döktü diyebilirim. Dolayısıyla burada bizim kafamızdaki muğlaklıkları gidermeye çalıştı. Son derece de başarılıydı. Bizler de düşüncelerimizi, fikirlerimizi kendisine ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşmeydi. Bunun sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler hep önümüze bir kur riski olarak, bir faiz riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarla bu riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabilecek." ifadelerini kullandı.

KT Portföy Genel Müdür Yardımcısı Bora Doğanay da "Çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Bakan'ın pozitif enerjisiyle biz de bu yeni program hakkında daha detaylı olarak bilgilenmiş olduk. Biz de sektör olarak bu konuyla alakalı olarak görüşlerimizi ve aynı zamanda beklentilerimizi ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Dolmabahçe Sarayı, Nureddin Nebati, Merkez Bankası, Maliye Bakanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomist ve akademisyenler, Bakan Nebati ile buluşmayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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