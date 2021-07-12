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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

12.07.2021 12:28
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "18 farklı kanun ve 2 Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) düzenlemeyi öngören teklifi, hem ortaya çıkan ihtiyaçları giderebilmek hem de millete daha iyi hizmet edebilmek adına hazırladık.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "18 farklı kanun ve 2 Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) düzenlemeyi öngören teklifi, hem ortaya çıkan ihtiyaçları giderebilmek hem de millete daha iyi hizmet edebilmek adına hazırladık." dedi.

Yegin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ilk imza sahibi olduğu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin getirdiği düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Komisyonda ele alınan 25 maddelik teklifle, kamu kurum ve kuruluşları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanmasının hedeflendiğini dile getiren Yegin, "18 farklı kanun ve 2 KHK'de düzenlemeyi öngören teklifi, hem ortaya çıkan ihtiyaçları giderebilmek hem de millete daha iyi hizmet edebilmek adına hazırladık." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının; kalkınan, müreffeh, saygın bir ülke inşa etmek için gece gündüz çalıştığını dile getiren Yegin, şöyle devam etti:

"Bir yandan önümüze çıkan engelleri milletimizle birlikte aşarken, diğer yandan her alanda ülkemize yeni hizmetler ve eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Dünyada değişimin hızlandığı ve rekabetin arttığı, bölgemizde değişik güç odaklarının mücadele çabalarına şahit olduğumuz bir dönemde ülkemizin, tarihinden aldığı misyonla güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi için gerekli iradeyi ortaya koyduk. Bugün Cumhur İttifakı'yla beraber milletimize arz ettiğimiz ve milletimizce kabul gören yeni bir yönetim modeliyle 21. yüzyılda milletimizin çok daha büyük hedeflere ulaşma azmini sağlam bir zemine kavuşturduk."

Yegin, AK Parti'nin ekonomi, hukuk, siyaset ve hayatın her alanındaki reformalar için hiç tereddütsüz adımlarını atmaya devam edeceğini belirterek, "Bu kapsamda bakanlıklarımız ve kurumlarımızın yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği içinde yasama faaliyetlerimizde adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz. Meclisimizin önümüzdeki günlerde yasama tatiline gireceği de göz önüne alınarak, ilgili kesimlerden gelen taleplerden önemli bir kısmına teklifimizde yer vermeye gayret ettik. Milletimizden, kurumlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından ve diğer tüm ilgililerden gelen taleplere kanun koyucu olarak öncülük etmek ve bu ihtiyaçları gidermek de biz parlamenterlerin asli görevlerindendir." ifadelerini kullandı.

FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bağımsızlığına düşkün aziz millete yönelik haince bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunu anımsatan Yegin, ancak millet tarafından bu teşebbüsün parça parça edildiğini söyledi.

Yegin, "Terör örgütleriyle olağan dönemde hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin mücadele edilebilmesi ve son darbe teşebbüsüne benzer bir girişimin yeniden yaşanamaması amacıyla o dönemde yaptığımız yasal bazı düzenlemeler ile terör örgütleriyle mücadelede devlet organlarına hız ve etkinlik kazandırmıştık. Teklifimizde yine buna yönelik bu uygulamaların devam etmesini sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Yegin, konuşmasının ardından teklifin içeriğine ilişkin sunum yaptı. Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Milletvekili, AK Parti, Ankara, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika


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