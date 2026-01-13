Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tazminat ödeyecek
13.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine yönelik sözleri nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, 150 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.
İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun, davaya konu olan ifadeleriyle müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve kamu kurumlarını açık olarak hedef aldığını belirterek, karşı tarafın iddialarını ispatlayacak nitelikte delil sunmadığını kaydetti.
Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesi yönünde karar verilmesini talep etti.
Hakim, önceki duruşmalarda davanın sözlü olarak yapılacağı yönünde ara karar bulunduğunu ve tarafların gelmemesi durumunda davayı karara bağlayacağının bildirildiğini kaydetti.
Son sözü sorulan avukat Yıldız, talepleri doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesini istedi.
Kararını açıklayan hakim, davanın kısmen kabulüne karar vererek, 150 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Ekrem İmamoğlu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Mart 2025'te sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik ve meslek hayatına yönelik ifadeler kullandığı belirtiliyor.
Dilekçede, gerçekleşen haksız fiil sebebiyle davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesine karar verilmesi istenmişti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek - Son Dakika

Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:57:57. #7.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.