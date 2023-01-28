Ekrem İmamoğlu'ndan esnafa: "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan esnafa: "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani"

28.01.2023 17:23
Ekrem İmamoğlu'ndan esnafa: "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te kendisine ekmek ikram eden esnafa, "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'te kendisine ekmek ikram eden esnafa, "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Teyfikbey Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden İmamoğlu, burada 60 ekmek büyüklüğünde ekmeğin üzerine Ekrem İmamoğlu yazan bir esnafı ziyaret etti. Burada kendisine Vakfıkebir ekmeği ikram eden işyeri sahibi Metin Turan'a İmamoğlu, "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" diyerek ekmeği tattı.

İş yeri sahibi Metin Turan da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu çok sevdiğini kendisine böyle bir ekmek hazırladığı söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Bilecik, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu'ndan esnafa: 'Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan esnafa: "Ekmek gibi yesinler Ekrem'i diyorsunuz yani" - Son Dakika
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