Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'deki özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'deki özel bir üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. 

Buradaki konuşmasında öğrencilere, gündüz yaptığı Hüsamettin Cindoruk ziyaretinden söz eden İmamoğlu, "1984 yılında İBB Başkanlığı'na adaylığı olmuş. Adaylığıyla ilgili dokümanları bana hediye etti. Fotoğraflardan birisinde, tüm aday adayları bir evde, eşleriyle beraber oturmuşlar, biri çay, biri kek ikram ediyor. 'Nasıl bir İstanbul seçimi olacak' diye tartışıyorlar. Yine adaylar sohbetlerinde, 'İstanbul'u kim kazanacak' diye konuşuyorlar. Günün sonunda, 'Kazanan, kaybedenlere yemek ısmarlayacak' diye el sıkışıp, ayrılıyorlar. ya şimdi durum ne? Kimse bir araya gelmiyor. Açık davet. Bir TV kanalı bizi davet etsin. İBB rakibimizle konuşalım, sohbet edelim. Diyelim ki, 'En güzel kim yapar, kimin enerjisi daha azdır, kim bu işi seviyor?' Yok. Konuşulmaz. Kabul edilmez" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Sarıyer, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil 4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:18:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]