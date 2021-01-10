Ekrem Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin, demokrasinin gelişimine katkı sağlayan ve her türlü gelişmelerden vatandaşların haberdar olmasına imkan veren saygın bir meslek olduğunu belirten Ekrem Savaş, "Demokrasinin gelişimine katkı sağlayan gazetecilik mesleği her türlü gelişmeden haberdar olmamıza imkan veren saygın mesleklerden biridir. Güvenilir, tarafsız, doğru ve şeffaf habere ulaşmanın en önemli aracı olan, ülkemiz ve dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar olabilmemiz için çalışan medya mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - UŞAK