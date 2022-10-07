"Eksi 18 Edebiyat Topluluğu", Çocuklara Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Anlatmak İçin 'Mor Masallar'ı Yayınladı

"Eksi 18 Edebiyat Topluluğu", kız çocuklarının potansiyellerinin farkına varmasını sağlamak ve çocuklar arasındaki ayrımcılığa son vermek amacıyla Mor Masallar'ı yayınladı. Kitaplar, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz dağıtılırken, satıştan elde edilecek gelir de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlanacak.

Eksi 18 Edebiyat Topluluğu, hak, adalet ve cinsiyet eşitliği kavramlarını masallarla anlatmak için Mor Masallar'ı yayınladı. Öğrenimin yanı sıra kültürel eğitimin küçük yaştan itibaren bilinçlere yerleştirilmesi gerektiğini düşünen topluluk, masallarla çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Nevzat Süer Sezgin, Elif Çelebi ve Gülay Pamuk'un derlediği, ressam Beste Örge Sağlam'ın çizimlerinden oluşan 20 yeni masal ile hedef, özellikle kız çocukların potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak ve çocuklar arasındaki ayrımcılığa son vermek.

"MASALLARIN YENİ NESİLLERDE POZİTİF BİLİNCİ GELİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Projenin derleyicilerinden Çelebi, masalların toplumla büyük ilişki içinde olduğunu dile getirerek eşit, adil, şiddetten uzak ve dayanışmayla örülmüş yeni bir anlatım denediklerini belirtti. Masalların yeni nesillerde pozitif bilinci geliştireceğine inandıklarını kaydeden Çelebi, eşitlikçi toplumsal yaşam örneklerini, çocuklara erken yaşta masallar yoluyla anlatarak; umut dolu, çağdaş nesiller yetişmesinde ufak da olsa bir katkı sunmayı istediklerini ifade etti.

"GELİRİN TAMAMI MOR ÇATIYA BAĞIŞLANACAK"

Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarının sağlanması amacıyla kutlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesi yayınlanankitap, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz dağıtılacak. Kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamı da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na aktarılacak.

MASALLAR SESLENDİRİLEREK DİJİTAL PLATFORMDA YER ALDI

Mor Masallar'ın daha çok çocuğa ulaşabilmesi için oyuncular Jülide Kural ve Tilbe Saran kitabı seslendirerek projeye destek verdi. Dijital platformlarda sesli olarak da dinlemenin mümkün olduğu proje, HKTM Firması desteği ile Yakın Kitabevi tarafından basıldı.