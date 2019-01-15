Son Dakika Haberleri: Eksi 20 Derecede İçme Suyu Hizmeti

Eksi 20 Derecede İçme Suyu Hizmeti

39 dakika önce

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde eksi 20 derecede çalışmalarını sürdürüyor.

Eksi 20 Derecede İçme Suyu Hizmeti, System.String[]
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde eksi 20 derecede çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de kışın en soğuk ve elverişsiz geçen ilçelerinden biri olan Çaldıran'da tüm olumsuzluklara rağmen VASKİ ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Çaldıran Soğuksu Hudut Karakoluna su sağlayan sondaj kuyusunun kuruması nedeniyle yeni sondaj açılması için harekete geçen ekipler, mevsim şartları elvermeyince karakolun su ihtiyacının yeni sondaj vurulana kadar tankerlerle karşılanmasına karar verdi. Karakola giden VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, sondaj yerinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgiler aldı. Havaların elvermesiyle birlikte yeni sondaj çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

İncelemelere VASKİ İşletmeler Dairesi Başkanı Bahattin Önder de katıldı.

Öte yandan, Çaldıran'ın Zülfübulak Mahallesi'nin kırsalında yaşanan su arızasına da müdahale eden ekipler, eksi 20 dereceyi bulan havada bir metreyi geçen kar kalınlığının altındaki arızayı onardı.

Mahalle halkı, su ihtiyaçlarını gideren ekiplerin zor şartlarda çalışmasına şahitlik ettiklerini belirterek, "Büyük fedakarlık gösterdiler. Tüm VASKİ ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dediler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

CEO, Çaldıran, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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