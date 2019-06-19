Ekşi, "B787-9 Dreamliner" uçağını tanıttı
7 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:55 Kaynak: AA
(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, filoya kattıkları Boeing
787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.
Ekşi, Twitter
'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye
'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
"Bu uçak farklı!" değerlendirmesinde bulunan Ekşi, "B787-9 Dreamliner, 1-2-1 konfigürasyonda, koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar. Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin. Daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler." ifadelerini kullandı.
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