Son Dakika Haberleri: Ekşi, "B787-9 Dreamliner" uçağını tanıttı
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Ekşi, "B787-9 Dreamliner" uçağını tanıttı

7 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.

Ekşi,
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, filoya kattıkları Boeing 787-9 Dreamliner'ın kabin içi görüntülerini paylaştı.
Ekşi, Twitter'daki hesabından önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek THY'nin yeni uçağı Boeing 787-9 Dreamliner'ın özellikleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
"Bu uçak farklı!" değerlendirmesinde bulunan Ekşi, "B787-9 Dreamliner, 1-2-1 konfigürasyonda, koridor erişimi olan konfor eviniz business koltuklar. Uzun yolculuklar için konforu artıran özel basınçlandırılmış ve sessiz iç kabin. Daha geniş, yeni nesil, elektronik karartma özelliğine sahip pencereler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:55 Kaynak: AA
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