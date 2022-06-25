Ekvador'da şiddet olayları sürüyor: 6 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Ekvador'da şiddet olayları sürüyor: 6 ölü

25.06.2022 11:48
Ekvador'da şiddet olayları sürüyor: 6 ölü

Ekvador'da şiddet olaylarına dönüşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, "Bu insanların asıl amacı darbe yapmak" dedi.

Ekvador'da şiddet olaylarına dönüşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, "Bu insanların asıl amacı darbe yapmak" dedi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da geçtiğimiz pazartesi başlayan ve 13 gündür devam eden protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 6 kişinin öldüğü ve 24 eyaletten 6'sında olağanüstü hal ilan edildiği (OHAL) açıklandı. Başkent Quito'da ise gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Protestolarla ilgili açıklamalarda bulunan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, "Bu insanların asıl amacı darbe yapmaktır. Uluslararası toplumu Ekvador'da demokrasiyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bu girişime karşı uyarmaya çağırıyoruz" dedi. Sağlık ve eğitim desteği, banka borçlarının affı ve bütçe artışlarını açıklayan Lasso, aynı zamanda gösterilerin yol açtığı şiddeti kontrol altına almak için tüm yasal araçların kullanılacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

14 bin kişi katıldı

Gösterileri sona erdirmek için tekrar diyalog çağrısında bulunan Lasso'nun konuşmasının ardından binlerce protestocu başkent Quito'daki kongre binası yakınında polisle çatıştı. Polis, taş, havai fişek ve molotof kokteyli kullanan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yaklaşık 14 bin kişinin katıldığını protestolar ülkenin büyük bir kısmına yayılırken, Ouito'da 10 bin kişi sokaklara döküldü. İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, protestolarda ateşli silahların kullanıldığını belirtti.

Yiyecek ve yakıt krizi

Quito'da yolları kapatan protestocular, şehirde yiyecek ve yakıt kıtlığına da neden oldu. Araçlara ve sivillere zarar verdiği iddia edilen protestocuların bazı dükkanları yağmaladığı ve bu yüzden iş yeri sahiplerinin kepenk kapattığı öğrenildi.

Görevden alınması için süreç başlatıldı

Ekvador'un solcu Eski Devlet Başkanı Rafael Correa ile bağlantılı Union por la Esperanza (UNES) koalisyonundaki milletvekilleri, dün Lasso'nun görevden alınmasını isteyen bir yasama süreci başlattı. UNES milletvekili Fausto Jarrin, "Ülke buna daha fazla dayanamaz. Diyalog her taraftan şiddetle kırılıyor" açıklamasında bulundu. Bu hareket, hükümet ve yerli gruplar arasındaki diyaloğu desteklediklerini söyleyen Lasso da dahil olmak üzere diğer partiler tarafından reddedildi. Lasso'nun görevden alınabilmesi için meclisteki 137 milletvekilinden en az 92'sinin oyu gerekirken, UNES koalisyonunun mecliste sadece 47 sandalyesi bulunuyor.

Protestolar nasıl yayıldı?

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran'da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başlamış ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza'yı gözaltına almasıyla giderek yayılmıştı. Quito'ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatılmıştı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralanmıştı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istenmişti. - QUITO

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye üzerinden AB'ye mesaj verdi: Aday ülke olarak beklediler, egemen ülke haline geldiler Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye üzerinden AB'ye mesaj verdi: Aday ülke olarak beklediler, egemen ülke haline geldiler Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor Çin Dışişleri Bakanı Wang: Xi Gelişmekte Olan Ülkelerin Aklından Geçenleri Dile Getiriyor
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekvador'da şiddet olayları sürüyor: 6 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da şiddet olayları sürüyor: 6 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement