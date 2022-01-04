Üye Girişi
Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu - Son Dakika

Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu

04.01.2022 07:57
Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Mauricio Montalvo'nun yerine Juan Carlos Holguin ülkenin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Mauricio Montalvo'nun yerine Juan Carlos Holguin ülkenin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

Başkent Quito'daki Carondelet Sarayı'nda, Holguin'in yemin etmesinin ardından konuşan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Holguin'in hassas bir göreve getirildiğini belirterek, "Holguin, Ekvador'un yeni yüzü olacak, alanında genç, dinamik ve girişimci bir politikacıdır." ifadesini kullandı.

Lasso, Ekvador'un dünyada Kovid-19'a karşı nüfusunu en çok aşılayan ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "İddialı ve yoğun aşı programımız sayesinde dünyada ilk 10 ülke arasındayız." dedi.

Holguin de törende yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği ve diyalog yoluyla amaçlarının ülkelerle olan ikili ticareti geliştirmek ve ihracatı teşvik etmek olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Juan Carlos, Ekvador, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu - Son Dakika


Emekliler hayal kırıklığına uğradı! Ek zam yok! İşte 2022 emekli maaşları… Emekliler hayal kırıklığına uğradı! Ek zam yok! İşte 2022 emekli maaşları…         
08:03
74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı 74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı         
07:49
Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı saha iniyor, anket yapıp vatandaşla konuşacak Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı saha iniyor, anket yapıp vatandaşla konuşacak         
07:46
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak         
18:38
Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı         
17:27
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.         
12:05
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47

Son Dakika Haberleri
08:02 Emekliler hayal kırıklığına uğradı! Ek zam yok! İşte 2022 emekli maaşları…
07:58 Yüzde 47'lik artıştan sonra başkan açıkladı: Türkiye genelinde dükkanları kapatıyoruz
07:46 Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan yanıt verdi
07:45 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Millet İttifakı saha iniyor, anket yapıp vatandaşla konuşacak
00:49 Maske Kimsin Sen yarışmasının eleştirilerine jüri Eda Ece'den yanıt
00:34 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayda evin de duvarı yıkıldı
00:08 Memur-Sen'den ilk açıklama: Ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez
23:46 Esra Erol'da kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı
23:38 Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere şaşırtan savunma
23:35 Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 08:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da yeni dışişleri bakanı Juan Carlos Holguin oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement