Ekvator'un Galapagos Adaları'nda Motorin Yüklü Geminin Batmasının Ardından Temizleme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Ekvator'un Galapagos Adaları'nda Motorin Yüklü Geminin Batmasının Ardından Temizleme Çalışmaları Sürüyor

24.04.2022 12:06
Ekvator'un Galapagos Adaları'nda Motorin Yüklü Geminin Batmasının Ardından Temizleme Çalışmaları Sürüyor

KİTO, 24 Nisan (Xinhua) -- Ekvator Çevre, Su ve Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Galapagos Adaları açıklarında motorin dolu bir gemi Cumartesi günü battı ve akaryakıtın deniz doğa koruma alanına yayılmasının kontrol altına alınması için acil temizleme çalışmaları yürütülüyor.

KİTO, 24 Nisan (Xinhua) -- Ekvator Çevre, Su ve Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Galapagos Adaları açıklarında motorin dolu bir gemi Cumartesi günü battı ve akaryakıtın deniz doğa koruma alanına yayılmasının kontrol altına alınması için acil temizleme çalışmaları yürütülüyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2.000 galon (yaklaşık 7.570 litre) motorin taşıyan geminin Galapagos'un en gözde turistik merkezlerinden bir olan Santa Cruz Adası'nın açıklarında batmasının ardından bakanlığın "felaketin kıyı ve deniz ekosistemine etkisini azaltmak için derhal harekete geçtiği" kaydedildi.

Bakanlık, "Batan gemiden dökülen akaryakıtın yayılmasının önüne geçmek için "yayılmayı önleyici bariyerler ve emici tabakalar yerleştirildiğini" açıkladı. Yakınlardaki turistik yerlerde sahil boyunca ve su üzerindeki faaliyetler geçici olarak askıya alındı. Bu arada doğa koruma görevlileri, etkilenen bölgelere biyolojik olarak çözünebilir dağıtıcı malzeme uygulamak için operasyonlara öncülük ediyor. Ekvator'un kıta kıyısının 970 kilometre açığında bulunan Galapagos Adaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1978 yılında Doğal Dünya Mirası Alanı ilan edilmişti.

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Ekvador, Nisan, Gemi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Ekvator'un Galapagos Adaları'nda Motorin Yüklü Geminin Batmasının Ardından Temizleme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika


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