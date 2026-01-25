El Halil'de Filistinli Kadına Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Beni Naim beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 45 yaşındaki Filistinli bir kadın yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Beni Naim beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darbettiği yaralı bir kadına müdahale ettiği ve kadının tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli kadının durumuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025 yılı boyunca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere ve mülklerine yönelik 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırıların İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak etmesinin önünü açtığı ve bunun da Birleşmiş Milletler kararlarında yer alan iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldıracağı uyarısında bulunuyor.