El Halil'de Filistinlilere Saldırı

24.01.2026 17:16
İsrailli saldırganlar El Halil'deki Hıllet en-Neşte köyünde 2 Filistinliyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin doğusundaki "Hıllet en-Neşte" köyünde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 2 Filistinli darp sonucu yaralandı.

Yerel kaynakların alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, köye baskın düzenleyerek bölge sakinlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

Saldırı sonucu iki Filistinli çeşitli yerlerinden darp edilerek yaralandı ve tedavi edilmek üzere yakın bir sağlık merkezine sevk edildi.

Kaynaklar, söz konusu köyün El Halil toprakları üzerine kurulu "Kiryat Arba" yerleşiminden gelen İsraillilerin sürekli saldırı ve tacizlerine maruz kaldığını aktardı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun verilerine göre, İsrailliler 2025 yılı boyunca Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybederken, 1090 kişinin yaşadığı 13 bedevi yerleşimi zorla tahliye edildi.

Filistinli resmi raporlara göre, 2024 yılı sonu itibarıyla Batı Şeria'daki İsrailli nüfus yaklaşık 770 bine ulaştı. Bu nüfus, 180'den fazla yerleşim ve 256 kaçak yerleşim biriminde yaşıyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'da da şiddet arttı. Bu süreçte öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri yoğunlaştı. Filistinliler, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın fiilen ilhak edilmesinin önünü açtığını belirtiyor.

Filistinli resmi verilere göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana en az 1108 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

