El Halil'de Filistinlilere Saldırı: 7 Yaralı

09.02.2026 22:20
İsrail ordusuyla birlikte Mesafer Yatta'da düzenlenen saldırıda 7 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesine düzenlediği saldırıda 7 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin Mesafer Yatta bölgesine düzenlenen saldırı sırasında gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiye müdahale ettiği, ayrıca darp sonucu yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail ihlallerini takip eden aktivist Usame el-Adra, basına yaptığı açıklamada, İshar Man ve Şimon adlı iki yasa dışı yerleşim biriminden gelen yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığını, İsrail ordusunun ise koruma sağladığını ve 2 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca Filistinli Hammamde ailesine ait mağaralara el koyduğunu ve Tabban bölgesine hayvan sürüleri getirdiğini kaydeden Adra, bunun Mesafer Yatta'yı hedef alan zorla göç ettirme politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

